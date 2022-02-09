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Son dakika haberleri: Pilotaj öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pilotaj öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

09.02.2022 11:28
Son dakika haberleri: Pilotaj öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Sedat Yiğiter'in 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek (21) 27 Nisan 2018'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hazırlanan iddianamede süratli bir şekilde araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve Şimşek'e çarpan Sedat Yiğiter'in 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Olaya ilişkin Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, "Sanık bu olaydan öncede hız yapmaktan ve ön plakanın sökülmesinden cezalar almış, bu durum kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Olayın olduğu gün aracın ön plakası bulunmamaktaydı. Makas atan kişiler kameralara takılmamak için böyle bir eyleme girişmektedirler. O günde makas atarak seyir halinde olduğunu tüm tanıklar beyanlarıyla doğrulamışlardır. Olayı gören 5 tane kamera olmasına rağmen tüm kameralar bozuk çıktı. Müvekkillerim gencecik pilot adayı olan evlatlarını kaybetmişlerdir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Sedat Yiğiter'in 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim verilen cezada iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

Öte yandan olaya ilişkin açılan tazminat davasında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, sürücü Sedat Yiğiter'in 2 milyon 296 bin TL maddi tazminat ile 160 bin TL manevi tazminatı yasal faizi ile birlikte Şimşek'in ailesine ödemesine karar vermişti.

(Melike İnal/ İHA)

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Zeytinburnu, Mahkeme, Tragger, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pilotaj öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika


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