Son dakika... Pimaj boruda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pimaj boru içinde mahsur kalan yavru kediyi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık kurtarma ekibi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin Çayiçi Caddesi üzerinde bir binanın pimaj yağmur borusu içinde vatandaşlar bir kedi sesi duydular. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istenildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık kurtarma ekibi bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kedinin boru içindeki yerini tespit eden ekipler kırıcı ve kesici aletler ile boru içindeki yavru kediye ulaştılar. Kurtarılan yavru kedi hayvansever bir vatandaş tarafından sahiplenildi. - BALIKESİR