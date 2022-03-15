Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2) - Son Dakika

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'nın, suç delillerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) avukatın itirazı üzerine tahliyesine karar verilmesine, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir itiraz etti.

Avukat Epözdemir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sanık Mertcan Avcı'nın baştan beri söz konusu suça hakimiyet sağladığı ve öldürmeye elverişli hareketi yerine getirdiği izaha yer vermeyecek surette nettir. Bir an için bile olsa sanığın hakimiyet sağlamadığını düşünmesi halinde dahi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun içtihatlarında da görüldüğü üzere iş birliği kasten öldürme olayı esnasında da oluşmuş olabilecek olup öldürme kastında en azından olay anında sanık Cemal Metin Avcı ile mutabık kalındığında ve zımni bir iş birliği (iş bölümü) ile öldürme suçuna katıldığında kuşku bulunmamaktadır. O halde sanığın, zımni veya açık bir iş bölümü ile maktulün öldürülmesinde müşterek fail olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir" dedi."Hayatının en güzel döneminde olan Pınar Gültekin ne yazık ki Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı tarafından birlikte öldürülmüş, ardından buna ilişkin deliller de birlikte yok edilmiştir" diyen Epözdemir, şöyle devam etti: "Mertcan Avcı'nın, müteveffa yakıldığı sırada abisi Cemal Metin Avcı ile birlikte olay yerinde olduğu kendi ikrarları ile de sabittir. Bir an için dahi olsa aksi düşünülse bile en geç yakım esnasında olay yerinde olduğu savcılık mütalaası ile ayrıca savcılık iddianamesi ile ortaya koyulmuştur. Yakım esnasında Pınar Gültekin'in hayatta olduğu da Adli Tıp Kurumu raporları ile sabittir. O halde, abisi Cemal Metin Avcı olay yerinden ayrılmış olmasına rağmen eylemi sonlandırmayan, son eylem üzerinde hakimiyet kuran Mertcan Avcı'nın öldürme eyleminde müşterek fail olduğu tartışmasızdır. Buna rağmen mahkemeniz tarafından sorgu dahi yapılmadan tahliye kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Kararın itirazen kaldırılmasını ve sanık hakkında yakalama kararı tesis edilmesini talep ettik."

Avukat Epözdemir, itiraz dilekçesinde, "Sanık Mertcan Avcı hakkında 14 Mart tarihinde tesis edilmiş olan hukuka aykırı tahliye kararına karşı itirazımızın kabulünü ve bahsi geçen kararın kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı tesis edilmesini talep ederiz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise, itirazımızın incelenmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini ve karar verilmesini de ayrıca talep ederiz" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,