Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı - Son Dakika

Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

23.12.2020 15:18
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında...

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32)  'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş,

mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİSoruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.Mahkeme heyeti de katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi eşliğinde 22 Aralık günü, keşif yapılmasına karar verdi. Ancak dün yapılması planlanan keşif, tutuklu sanıkların Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilmemesi nedeniyle bugüne ertelendi.TUTUKLU SANIK KARDEŞLER GETİRİLDİ

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi. 2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.


Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı - Son Dakika


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