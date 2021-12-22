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Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

22.12.2021 16:46

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı Site bahçesinde pitbul dehşeti Gaziantep'te bir site bahçesinde iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Site bahçesinde pitbul dehşeti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir site bahçesinde iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan iki köpek, güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Olay, öğle saatlerinden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında pitbul cinsi köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

Ağır yaralanan küçük kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan köpekler güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbul cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. Araca konulan iki köpek, barınağa götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Gaziantep, basketbol, Şahinbey, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika
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