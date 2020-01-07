Son dakika piyasa gelişmeleri - Son Dakika
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Son dakika piyasa gelişmeleri

6 saat önce

Piyasalar, ABD-İran gerilimini takip ediyor.

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Piyasalar, ABD- İran gerilimini takip ediyor. Altın, petrol ve döviz fiyatlamaları son dakika açıklamalarına göre şekilleniyor.


Dün geceden itibaren küresel piyasada düşüş eğilimine giren altın yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde spot piyasada altının ons fiyatı bin 562 dolar olarak seyrediyordu. Öğle saatlerinde bin 566 dolara ulaşan altının ons fiyatı, dolardaki hareketlenmeler ile etkisini iç piyasaya da yansıttı. 298 liraya kadar düşen gram altın, dolar kurundaki sınırlı yükseliş havası ile yeniden 300 lira bandına ulaştı. Serbest piyasada çeyrek altın 492,05 liradan, yarım altın 984,11 liradan, tam altın 1928,26 liradan satılırken, altının ons fiyatı da bin 566,16 dolar olarak seyrediyor.


Petrol fiyatları


Küresel piyasalardaki gerilimler, ABD-İran arasındaki gerginlikten doğan sebepler Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin de etkilediği Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimiyle 68,55 dolar olurken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,03 olarak işleniyor.


Döviz fiyatları


Serbest piyasada ise dolar 5,96, euro ise 6,67 liradan işlem görmekte. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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