Son dakika: PİYASALAR-Dolar 7.53 lira, euro 8.99 lira, sterlin 10.44 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, küresel düzeyde tahvil getirilerindeki artışın baskısıyla dövizler karşısında gerileyen lira, yeni güne de hafta başındaki düzeylere yakın başladı.

ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar.