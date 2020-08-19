Son dakika! Piyasalar faiz kararına kilitlendi - Son Dakika

Son dakika! Piyasalar faiz kararına kilitlendi

Son dakika gündem haberi... Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar/TL paritesi, Merkez Bankası'nın attığı parasal sıkılaşma adımlarıyla frene bastı.

Son dakika! Piyasalar faiz kararına kilitlendi, System.String[]

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar/TL paritesi, Merkez Bankası'nın attığı parasal sıkılaşma adımlarıyla frene bastı. Piyasalar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Konuya ilişkin görüş veren Ekonomist Rahmi İncekara, Merkez Bankası açısından çok zor bir karar olacağını söyleyerek, "Merkez Bankasının politika faizini 8,25'te tutacağını, piyasa faizleriyle sürecin devam edebileceği ve likiditeyi keserek diğer enstrümanları kullanarak faiz artırımını en son ihtimal olarak değerlendireceğini söyleyebiliriz" dedi.

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ağustos'ta açıklayacağı faiz kararını bekliyor. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İncekara, Merkez Bankası açısından zor bir karar olduğuna işaret ederek, politika faizinin 8,25'te tutulacağını söyledi.

İncekara, tüm piyasaların faiz kararını merakla beklediklerinin söyleyerek, "Ağustos ayında yaşanan gelişmeler, faiz kararı konusunda piyasaların yakından takip ettiği bir veri olarak karşımıza çıktı. Merkez bankası aslında uzun süredir faiz indirim trendiyle yoluna devam ediyordu. Son ay faizi değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit tuttu. Piyasadaki gelişmeleri izleyerek karar vereceğini belirtti. Merkez bankası yine beklenen enflasyonla ilgili bir revizeye giderek, beklenen enflasyonu yıl sonunda yüzde 8,9'a yükseltti. Politika faizi de yüzde 8,25 olunca, şuanda Türkiye resmen negatif reel faiz veren bir ülke konumuna geldi. Dolayısıyla negatif reel faiziyle beraber kredinin işlemesi ve paranın bollaşmasıyla birlikte bütün ekonomik aktivitelerin daha da yoğunlaştığı bir dönem içerisine giriyoruz. Ağustos ayı itibariyle döviz kurlarında ciddi anlamda bir volatilite geldi. Özellikle dolarda ciddi anlamda bir artış yaşandı. Dolar artışıyla birlikte euroda da bir artış meydana geldi. Negatif reel faiziyle beraber döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi, özellikle Merkez Bankası tekrar faiz artıracak mı sorusunu gündeme getiriyor. Fakat merkez bankası şuan da elindeki diğer araçları kullanarak, bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Özellikle piyasaya verilen likiditenin ciddi anlamda kısıldığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI MUHTEMELEN BİR FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYECEK"

Piyasaların Merkez'den gelecek faiz kararına odaklandığını kaydeden İncekara, "Merkez Bankası muhtemelen bir faiz değişikliğine gitmeyecek. Politika faizini yüzde 8,25'te tutacak gibi gözüküyor" dedi. Kuru kontrol altına almak amacıyla MB'nin bankalar arası borç alma limitlerinin yarı yarıya indirildiğinin altını çizen İncekara, "Piyasaya likidite sağlanmasında yarı yarıya bir düşüşün söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Merkez bankası aslında piyasaya biraz daha az likidite vererek döviz kurlarını kontrol etmeye çalışıyor. Diğer taraftan Türkiye'nin gösterge faizinin de yüzde 13,25'e çıktığını, aynı zamanda mevduat faizlerinin de artığını ve bankaların kredi verirken biraz daha yüksek faiz kullandığını gözlemliyoruz. Piyasa biraz daha yüksek faizli olarak fonlama yaptığını görüyoruz. Politika faizinde ise şuan da yüzde 8,25 olarak görüyoruz. Merkez bankasının elinde politika faizi yok. Merkez bankasının uzun süreli olarak bakıldığında ilk etapta faiz dışındaki diğer enstrümanları kullanabileceğini görüyoruz. Özellikle gecelik koridorda, 150 baz puan alt ya da 150 baz puan üstte kullanabilme alanı söz konusu. Diğer tarafta da geç likidite penceresi (GLP) bulunuyor. Bu da özellikle, politika faizinin 300 baz puan üstünü ifade ediyor. Özellikle bankalara ve piyasalara borç verirken, 300 baz puanda daha maliyetli bir fonlama yapabileceği gerçeği söz konusu. Faiz kararının yapılacağı toplantıda verilecek kararda, Merkez Bankası muhtemelen bir faiz değişikliğine gitmeyecek. Politika faizini yüzde 8,25'te tutacak gibi gözüküyor" açıklamalarında bulundu.

"MERKEZ BANKASI AÇISINDAN OLDUKÇA ZOR BİR KARAR BİZİ BEKLİYOR"

İncekara, bir başka ihtimalin geç likidite penceresi üzerinden fonlamanın yapılacağını söyleyerek, "Dolaylı yoldan bakıldığında örtülü bir faiz artırımı anlamına geliyor. Örtük yoldan bir 300 baz puanlık faiz artışı da söz konusu olabilir. Politika faizini sabit tutar, ancak fonlamayı geç likidite penceresi olarak yüzde 11,25 üzerinden gerçekleştirebilir. Merkez Bankasının politika faizi üzerinde bir değişikliği olmayacaktır. Merkez Bankasının likiditeyi keserek, piyasaya daha az likidite vererek bunun dövize kaçmasını engellemeye çalışacağını söyleyelim. Politika faizinin artması demek, ciddi anlamda pandemi nedeniyle para basımı söz konusu. Bu para basımından dolayı da maliyetlerin biraz daha artması anlamına gelecektir. Bu da bütçeye bir yük anlamına gelecektir. Merkez Bankasının faizi artırması aynı zamanda biraz daha borçlanma maliyetlerinin artması anlamına gelecek. Bir diğer tarafta Türkiye ekonomisinin özellikle ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarının biraz daralma yönünü gösterdiğini unutmayalım. Üçüncü çeyrekte tekrar bir toparlanma olacaktır. Pandemi nedeniyle tabi ki para basımı da var. Merkez Bankası açısından oldukça zor bir karar bizi bekliyor. Dolayısıyla Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyeceğini, piyasa faizleriyle sürecin devam edebileceği ve likiditeyi keserek diğer enstrümanları kullanarak faiz artırımını en son ihtimal olarak değerlendireceğini söyleyebiliriz. Türkiye rekabetçi kur politikasıyla yoluna devam ederek, TL'nin adil değeri noktasına kadar kur hedeflemesine gitmeyecektir" diye konuştu.

((Ali Canberk Özbuğutu - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Piyasalar faiz kararına kilitlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü AB'den Belarus'a yaptırım kararı: Seçim sonuçlarını tanımıyoruz Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi         
16:04
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi         
15:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı 150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı         
09:30
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı         
09:09
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu         
08:44
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde         
08:37
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti         
01:45
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 20:32:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Piyasalar faiz kararına kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei