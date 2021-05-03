Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu - Son Dakika

Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu

03.05.2021 09:58
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu, System.String[]

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ HABERLEŞME GRUBUNDA

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.

Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZELKAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (b) YILLIK %18,11, AYLIK %1,65 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.

Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu

Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu - Son Dakika Ekonomi


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