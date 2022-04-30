Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde

30.04.2022 16:07

Son dakika haberlerine göre HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 970'inci gününde de sürüyor.

PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 970'inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 970. gününde de devam ediyor. 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemini sürdüren Esmer Koç, PKK'nın milisleri dört HDP'linin kızının daha 15 yaşındayken kaçırıldığını ileri sürdü. Koç, "Kızım, yüzde 40 işitme engelli ve ayağından ameliyatlı park bahanesiyle çarşıya götürüldü. Oradan da götürüp PKK'ya teslim etmişler. 9 sendir aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. Hala kızımdan haber yoktur. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. HDP ve PKK'dan evladımı istiyorum" dedi.

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eylem olan Süleyman Aydın ise, Ramazan ayında da evlat mücadelesine sonuna kadar devam ettiklerini ifade etti. Aydın, "Biz anne ve babalar olarak mağduruz. HDP'den biraz vicdan varsa gelip artık çocuklarımızı istesinler. 14-15 yaşındaki çocukları terör örgütlerine satarak siyasi parti olunmaz. Biraz onlarda vicdan varsa gelip bize destek versinler. Biz, asla buradan, HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Devletimiz nasıl terörle mücadele veriyorsa, bizde sonun kadar devletimizle birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde
Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde
Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde
Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde
Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: PKK-HDP mağduru ailelerin kararlı direnişi 970'inci gününde - Son Dakika
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