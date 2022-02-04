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Son dakika! PKK'lı terörist Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Son dakika! PKK'lı terörist Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis

04.02.2022 14:49
Son dakika! PKK'lı terörist Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis

Son dakika gelişmesine göre VAN'da, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'mala zarar verme', 'tehdit' ile '2911 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından yargılanan PKK terör örgütü mensubu Fırat Erbağa, ömür boyu ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

VAN'da, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'mala zarar verme', 'tehdit' ile '2911 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından yargılanan PKK terör örgütü mensubu Fırat Erbağa, ömür boyu ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan PKK terör örgütü mensubu sanık Fırat Erbağa hakkında karar verildi. Fırat Erbağa, Erciş'te 3 Mayıs 2015'te akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ve istasyonun kundaklanması, 19 Mart 2013'te 'nevruz' adı altında ilçede sloganlarla düzenlenen ve açılan pankartlarla yasa dışı hale gelen miting olaylarına ilişkin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Erbağa, 'mala zarar vermek'ten 3 yıl 4 ay, 'tehdit' suçundan 3 yıl 4 ay, '2911 sayılı yasaya muhalefet' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dava kapsamında sanıklar Mahmut Boşceviz, Erkan Çelebi ve Osman Çelebi'nin ise 'PKK/ KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılması; sanıklar Osman İstay, Miyeser İstay ve Çetin Hezer'e ise 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.


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Togo Cumhuriyeti, Muhalefet, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! PKK'lı terörist Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! PKK'lı terörist Erbağa'ya müebbet ve 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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