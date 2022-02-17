Son dakika! PKK'nın bombalı eylemlerinin sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/ YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Saha istihbaratı ile yeri belirlenen terörist Süleyman Orhan ve korumasının Amude bölgesinden Türkiye'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı sırada etkisiz hale getirildiği açıklandı. Uzmanlar, PKK/YPG üyesi Süleyman Orhan'ın etkisiz hale gelmesiyle birlikte PKK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtti.