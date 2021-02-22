Son Dakika: PKK'nın istihbarat faaliyetini yürüten 3 terörist MİT operasyonuyla Metina'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi içeride ve dışarıda her alanda devam ediyor. Art arda vurulan darbelerle köşeye sıkışan terör örgütüne MİT tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında terör örgütünün istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'In Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...