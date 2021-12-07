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Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü - Son Dakika

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

07.12.2021 09:04

Son dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerin ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da öldürüldü. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten "hacker" gruplarına yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.

PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ölü ele geçirildi.

"TESLİM OL ÇAĞRILARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Soylu, "PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

BAŞSAVCILIK'TAN "HACKER" GRUPLARINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'Cmg-Team Cold Hackers' isimli 'hacker' gruplarına mensup 42 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlendi. 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

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Son Dakika Güncel Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü - Son Dakika


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