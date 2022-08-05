Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist görevi yerine getiremeden sarı torbaya girdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"AMERİKA YAKINDA KARAYILAN İÇİN DE TAZİYE YAYINLAYACAK"

Bakan Soylu mesajında "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 Terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın..." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

"Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."