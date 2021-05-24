Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/ YPG'li terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika