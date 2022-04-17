Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

17.04.2022 11:23
Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadele bir nokta atış daha gerçekleştirdi. Suriye'de yapılan operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği son operasyonda ise 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösteren Mehmet Aydın, etkisiz hale getirildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

AFRİN'DE SÖZDE CEPHE SORUMLUSUYDU

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

HATAY'DA KÖYLÜLERİ ALIKOYMUŞ

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.

Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/ YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:36:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement