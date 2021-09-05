- Plastik fabrikasına çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz araçları, TOMA, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ile ahşap malzeme kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerini aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.