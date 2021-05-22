Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak

Son dakika: TFF 1. Lig play off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalıp, toplamda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer İzmir ekibi Altay, Samsunspor'u eleyen Altınordu ile Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu! FİNAL ÇARŞAMBA GÜNÜ Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi. Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti. Altınordu'nun golünü 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı. İzmir derbisine sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak. SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR EKİBİ OLACAK İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

Son Dakika

Fransa'da test krizi! Türkiye'de yapılan PCR testi kabul edilmedi

Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı

Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı

Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor

Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor