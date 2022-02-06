Üye Girişi
Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı

06.02.2022 04:40

Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde asker davetine giden otomobile arkadan bir araç çarptı.

Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde asker davetine giden otomobile arkadan bir araç çarptı. Çarpma sonucunda 2 otomobil şarampole yuvarlanırken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Polatlı-Ankara E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı'dan Temelli istikametine asker davetine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 71 AV 071 plakalı otomobile, A.Ş. yönetimindeki 06 YFY 30 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri O.K ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle E-90 Karayolunda trafik akışı polis ve jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından E-90 karayolu üzerinde trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı

YORUMLAR
500

Tragger, Polatlı, Ankara, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
00:04 Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 04:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Polatlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement