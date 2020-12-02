Polatlı'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Polatlı'da uyuşturucu operasyonları

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak 12 kişiyi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Operasyon uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak gerçekleşti. Emniyet güçleri 16 ev ve işyerine narkotik köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı zamanda uyuşturucu maddelerin kullanıldığı çeşitli materyaller, uyuşturucu maddelerin satışı öncesi paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri de ele geçirildi.