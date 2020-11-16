Son dakika: Polis 10 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 5 otomobil ve 5 ev hırsızlığı olayı aydınlatırken, olaylarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 20 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi, İstiklal, Yenibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde 5 ayrı otodan hırsızlık ve 5 evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen E.U. (35) ile N.T. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.U. isimli şahsın 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeleri sattıkları Y.Y., H.Ö. ve B.E. 56 isimli şahıslar hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde işlenen suçlarda kullanmış oldukları 1 adet tornavida, 1 adet pense ve 3 adet eldiven elde edildi.

Toplam 10 ayrı hırsızlık olayının şüpheliler E.U. ile N.T. isimli şahısların, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR