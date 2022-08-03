Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı

03.08.2022 21:11

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme testlerindeki soruların KPSS'de çıkmasıyla ilgili iddialara yönelik harekete geçti. Polis ekipleri, yayınevine ait 2 farklı adreste arama başlattı.

2022- KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü de görevden aldı.

DDK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ÖSYM'de inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. ı. Yapılan incelemeler hakkında konuşan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi.

ANKARA EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

KPSS hakkındaki skandal iddialar üzerine Ankara Emniyeti, tartışmaların göbeğindeki yayınevine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yediiklim Yayınevi'nin 2 farklı adresinde arama başlatıldı.

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KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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