Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı

ÖSYM Başkanı'nın ardından bir ismin daha görevden alınmasını istediler

2022- KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü de görevden aldı.

DDK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ÖSYM'de inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. ı. Yapılan incelemeler hakkında konuşan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi.

ANKARA EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

KPSS hakkındaki skandal iddialar üzerine Ankara Emniyeti, tartışmaların göbeğindeki yayınevine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yediiklim Yayınevi'nin 2 farklı adresinde arama başlatıldı.