Son dakika: Polis akademisindeki silah kazasında yaralanan polislerin sağlık durumu iyi - Son Dakika

ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan 1'i kadın 3 polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Erzincan POMEM nizamiyesinde, dün akşam, polis memuru R.K.'nin silahının kazara ateş alması sonucu kendisini ve mesai arkadaşları M.Y. ile E.Y. yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1'i kadın 3 polis memuru, tedaviye alındı. Polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ise silahtaki teknik arıza nedeniyle olayın meydana geldiğini değerlendirdiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.