Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı

30.03.2022 11:41

Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı Afyonkarahisar'da polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaçtıkları esnada satmaya çalıştıkları altınların etrafa saçılması sonucu elektrikli süpürgeyle toplandığı olayda gözaltına alınan 2...

Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaçtıkları esnada satmaya çalıştıkları altınların etrafa saçılması sonucu elektrikli süpürgeyle toplandığı olayda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Bolvadin ilçe merkezi Bucak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarından bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altını satacakları yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler ardından alışveriş yapılmaya başlandığında baskın düzenledi. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken yanlarından bulunan altınları etrafa saçmaya başladı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.'yi yakalamayı başardı. Ardından bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, şahısların altınları define kazısında bulduklarını ve 200 bin TL'ye satmak için Bingöl'den, Bolvadin'e geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı
Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı
Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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