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Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi - Son Dakika

Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

27.01.2022 18:52

Son dakika haberleri: Düzce'de polis memuru aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi.

Düzce'de polis memuru aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube ekibi, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde görevini icra ettiği sırada bir köpek aracın camına yaklaştı.

Köpeğin aç olduğunu anlayan polis memur Murat Sarıay, camı açarak kendileri için aldıkları krakeri vererek besledi.

Öte yandan Sarıay, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine durumu bildirerek bölgeye mama bırakılmasını istedi.

Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi
Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi
Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi - Son Dakika
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