Son dakika: Polis baraj suyunu didik didik edip atılan silahı buldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde deniz polisi şüphelilerin attığı silahı barajı didik didik edip bularak sudan çıkardı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği idaresinde bulunan Devlet Parkı Baraj Mesire Alanı girişinde Narko Timleri uygulama yapmaya başladı. Uygulama noktasına 100 metre yaklaşıp polisi gören, 31 AHD 830 plakalı otomobil kaçamaya çalışırken arkasında bulunan 33 P 0456 plakalı araca çarparak durabildi. Araç içerisinden inerek mesire alanı istikametine kaçan C.K. (18) ve E.Ö. ( 25) isimli şüphelilerin mesire alanı köprü üzerinden gölet kısma bir adet tabanca attıkları görüldü. Şüpheliler kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Polis, silahı atılan gölette çıkarılması için Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen deniz polisi göleti didik didik edip tarama yaparak silahı sudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN