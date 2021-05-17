Son dakika! Polis basmaktan bıktı, onlar yakalanmaktan bıkmadı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son bir ayda üçüncü kez baskın düzenlenen alkollü mekan ve lokantadaki 30 kişiye kısıtlama tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 115 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

Son bir ayda üçüncü kez baskın düzenlenen alkollü bir mekan ile alkol servisi yapan lokantadaki toplam 30 kişiye toplam 115 bin 635 TL para cezası kesildi. Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'taki alkollü bir mekanda müşterilerin bulunduğu ve servis yapıldığı ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen iş yerine üçüncü kez baskın gerçekleşirdi. Mekanda bulunan müşterilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Denetimler kapsamında Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki bir lokantada da içeride bulunanlara alkol servisi yapıldığını belirleyen polis, iş yerindeki müşteriler ile işletme sahibine para cezası uyguladı.

Her iki iş yerindeki toplam 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza uygulandı. - TEKİRDAĞ