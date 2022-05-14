Son dakika... Polis, bombanın sahibini tespit etti - Son Dakika
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Son dakika... Polis, bombanın sahibini tespit etti

14.05.2022 00:57
Son dakika... Polis, bombanın sahibini tespit etti

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir kişinin kayıp olan kedisini ararken bulduğu el yapımı bombanın sahibi, polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.

Samsun'da bir kişinin kayıp olan kedisini ararken bulduğu el yapımı bombanın sahibi, polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.

Cezaevindeki bir şahsa ait

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonu söz konusu el yapımı patlayıcının asayişe müessir suçlardan kaydı olan ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

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Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu

Araştırma, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polis, bombanın sahibini tespit etti - Son Dakika


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