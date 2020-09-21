Son dakika! Polis çatı arasına gizlenen uyuşturucuyu buldu - Son Dakika

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş ve çatı arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak çalışma yapan polis ekipleri, bu kapsamda tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş 17 fişek eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 655 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan makas, sayfaları yırtılmış defter ve renkli saç tokaları ele geçirildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili olarak C.P. isimli şahsı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ