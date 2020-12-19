Son dakika haberleri | Polis ekipleri Kızılırmak'ta bulunan kaz ve ördekleri besledi
19.12.2020 14:57
Bir son dakika haberine göre Polis ekipleri Kızılırmak'ta bulunan kaz ve ördekleri besledi Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.
Polis ekipleri Kızılırmak'ta bulunan kaz ve ördekleri besledi
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.
Tüm Türkiye'de Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler polis ekipleri tarafından beslendi. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan kaz ve ördekleri ekmek atarak beslemesi sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
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