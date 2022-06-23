Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

23.06.2022 09:03
Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Çankırı'da polis ekipleri kurdukları stantta vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Çankırı'da polis ekipleri kurdukları stantta vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi, kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, halkın sorumluluk hissinin artırılması ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BU çerçevede vatandaşları her türlü orman yangınına karşı bilinçlendirmek, yangınlara karşı bireysel önlemlerin alınmasını sağlamak ve yangınlar sonucu ortaya çıkan tahribata karşı bilgilendirmek amacıyla kent merkezinde bulunan Karatekin Parkı'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme stantı kuruldu. Ekipler, stantta yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gereken hususlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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