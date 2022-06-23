BU çerçevede vatandaşları her türlü orman yangınına karşı bilinçlendirmek, yangınlara karşı bireysel önlemlerin alınmasını sağlamak ve yangınlar sonucu ortaya çıkan tahribata karşı bilgilendirmek amacıyla kent merkezinde bulunan Karatekin Parkı'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme stantı kuruldu. Ekipler, stantta yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gereken hususlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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