Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi

02.03.2022 10:48
Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi

Son dakika habere göre Sakarya'da polis ekiplerince Şubat aPolis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildiyı içerisinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 14 milyon 511 bin 200 adet makaron, 157 kilo kaçak tütün ve yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Şubat aPolis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildiyı içerisinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 14 milyon 511 bin 200 adet makaron, 157 kilo kaçak tütün ve yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 14 milyon 511 bin 200 adet makaron, 9 bin 20 adet makaron al sigara, bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 157 kilo kaçak tütün, 11 adet sahte 100 TL, 6 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda kılıç, 2 adet kurusıkı tabanca ile 355 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

(Burak Can Tokyürek-İHA)

Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi
Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi
Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi

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Sakarya'da Şubat ayında 190 şüpheli tutuklandı Sakarya'da Şubat ayında 190 şüpheli tutuklandı Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı

Kaçakçılık, Sakarya, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polis ekiplerince 90 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi - Son Dakika


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