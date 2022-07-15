Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı

15.07.2022 10:18
Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı

Son dakika haberler: Elazığ'da bir ihbara giden polis ekipleri, hırsızı çaldığı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Elazığ'da bir ihbara giden polis ekipleri, hırsızı çaldığı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine giren şüpheli şahıs olduğunun fark edilmesi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından binanın içindeki şahsın elinde 1 adet laptop, 1 adet kumanda, 1 adet güç kaynağı ve benzeri eşyaların bir poşet içerisinde olduğu görüldü. Zanlı H.İ.Z. (24) iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Elazığ'da hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elazığ'da hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Son dakika haberi: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı - Son Dakika
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