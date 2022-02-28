Son Dakika | Polis ile gözaltına almak istedikleri sürücünün yakınları arasında arbede: 4 polis yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Polis ile gözaltına almak istedikleri sürücünün yakınları arasında arbede: 4 polis yaralandı

28.02.2022 09:26
Son Dakika | Polis ile gözaltına almak istedikleri sürücünün yakınları arasında arbede: 4 polis yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovalayan polis ekipleri ile motosiklet sürücüsünün yakınları arasında çıkan arbedede 4 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovalayan polis ekipleri ile motosiklet sürücüsünün yakınları arasında çıkan arbedede 4 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü polislerden kaçmaya çalıştı. Polislerin takibe aldığı şahıs, iddiaya göre akrabaları ile yakınlarının bulunduğu bir kıraathanenin önüne gitti. Yakalanarak gözaltına alınmak istenen şahsın yakınları ile polis arasında arbede yaşandı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda 4 polis memuru yaralanırken U.D. isimli motosiklet sürücüsü ile birçok olaydan dolayı suç kaydı bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Valilik yazılı açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve bazı medya organlarında yer alan olaya ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

İlimiz Eyyübiye İlçesi Sancaktar Mahallesi'nde, 27.02.2022 tarihinde Yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, yaklaşık 2 kilometrelik takipten sonra akrabaları ve tanıdıklarının olduğu kahvehane önünde yakalanmıştır.

Motosiklet sürücüsü U.D. görevlilerimizce gözaltına alındığı esnada kahvehanede bulunan sürücünün akrabaları ve tanıdıklarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup olaya müdahil olmuş ve görevlilerimize mukavemette bulunmuştur. Motosiklet sürücüsü ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi yapılırken 4 polis memurumuz da yaralanmıştır.

Şüphelilerin sorgulamalarında motosiklet sürücüsünün 2 adet kasten yaralama suçundan kaydının olduğu, olaya müdahil olan 2 kişinin ise görevli memura mukavemet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah kullanma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit ve şantaj suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

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Polis Memuru, Motosiklet, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polis ile gözaltına almak istedikleri sürücünün yakınları arasında arbede: 4 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Polis ile gözaltına almak istedikleri sürücünün yakınları arasında arbede: 4 polis yaralandı - Son Dakika
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