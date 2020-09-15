Son Dakika | Polis kayıp çocuğu bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Son Dakika | Polis kayıp çocuğu bulmak için seferber oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu.

Son Dakika | Polis kayıp çocuğu bulmak için seferber oldu, System.String[]

Eskişehir'de evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu.

Büyükdere Mahallesin'deki yaşayan baba E.G, eve geldiğinde, 8 yaşındaki oğlu M.İ.G'yi evde bulamayınca kendi imkanları ile sokak ve çevrede aramaya başladı.

Saatin ilerlemesi ve havanın kararması üzerine endişelenerek 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan baba E.G'nin ihbarı üzerine çocuğun kaybolduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan polis, 8 yaşındaki çocuğu Canlar Sokak'ta buldu.

Çocuğun oyun oynarken evden uzaklaştığı, geri dönmek istediğinde ara sokaklarda yolunu kaybettiği, evine dönememesi üzerine korkup paniğe kapıldığını belirleyen polis, genel sağlık durumunun iyi olan M.İ.G'yi ailesine teslim etti.

Çocuğunun bulunmasının ardından sevinç gözyaşları döken aile polis ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polis kayıp çocuğu bulmak için seferber oldu - Son Dakika

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