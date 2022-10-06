Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor

06.10.2022 22:29

Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor Kayseri'de Güven Timleri ekipleri, kılık değiştirerek yaptıkları çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor

KAYSERİ - Kayseri'de Güven Timleri ekipleri, kılık değiştirerek yaptıkları çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kurye kılığına giren polisin Battalgazi Mahallesi'nde şüphelenmesi üzerine bir şahıs durdurularak, üst araması yapıldı. Şahsın yapılan aramasında üzerinden 60 santimetre uzunluğunda bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Erbil'de Mevlit Kandili hazırlıkları Erbil'de Mevlit Kandili hazırlıkları YAMULA BARAJI KIYISINDA İNSAN KEMİĞİ BULUNDU YAMULA BARAJI KIYISINDA İNSAN KEMİĞİ BULUNDU
Kaynak: İHA

Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 00:48:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıktan kılığa giren polisler suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement