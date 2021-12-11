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Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti

11.12.2021 14:43

Gelen son dakika haberine göre Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un şehit edilmesi olayına karışan zanlının yakalanması Şehit eşi Fatma Zehra Uz'un eşinin fotoğrafını elinde tutması Şehit eşi Fatma Zehra Uz'un eşinin fotoğrafına bakması Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un polis şapkası Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un...

Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un şehit edilmesi olayına karışan zanlının yakalanması

Şehit eşi Fatma Zehra Uz'un eşinin fotoğrafını elinde tutması

Şehit eşi Fatma Zehra Uz'un eşinin fotoğrafına bakması

Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un polis şapkası

Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un fotoğrafı

Şehit eşi Fatma Zehra Uz'un röportajı Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti

Şehit Polis Memuru Muhammet Uz'un eşi Fatma Zehra Uz:

"4 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nde kaçak bir insan vardı. Onlara çok teşekkür ederim. İyi ki gözden kaçırmamışlar. Meslektaşlarını, silah arkadaşlarını vuran insanı yakaladıkları için, adalete teslim ettikleri için gerçekten çok teşekkür ederim"

ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2017 yılında bir polisin şehit edilmesi olayına karışan zanlının önceki gün İstanbul'da yakalanması acılı ailesinin yüreğine su serpti.

Şehit polis memuru Muhammet Uz'un eşi Fatma Zehra Uz (27) AA muhabirine, zanlının yakalandığından arkadaşlarının bilgi vermesiyle haberdar olduğunu söyledi. Uz, katile gözcülük yaparak yardım eden kişinin yakalanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uz, "4 yıl boyunca saklanmıştı ama hem devlet hakkı için, hem de Allah hakkı için yakalandı. Adalet hiçbir zaman şaşmaz. Hiçbir zaman içim soğumayacak, hiçbir zaman da hakkımı eşimi şehit edenlere helal etmeyeceğim. Bu 4 yılda neler yaşadığımı bir ben bilirim. Dilerim Allah'tan hepsi de tek tek cezalarını çeksinler ve içeriden hiç çıkmasınlar." dedi.

Kahramankazan'da yaşayan Fatma Zehra Uz, olayın faillerinden O.G'yi bir denetim sırasında yakalayan eşinin meslektaşlarına teşekkür ederek "Onlara buradan, meslekleri için gerçekten çok teşekkür ederim. 4 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nde kaçak bir insan vardı. Onlara çok teşekkür ederim. İyi ki gözden kaçırmamışlar. Meslektaşlarını, silah arkadaşlarını vuran insanı yakaladıkları için, adalete teslim ettikleri için gerçekten çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Eşiyle severek evlendiklerini ve aradan geçen 4 yıla rağmen ne acısında ne de sevgisinde bir azalma olduğunu dile getiren Uz, eşinin soyadını ölene kadar taşıyacağını söyledi.

Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu ve çocuklarını da şehit çocuğu olarak yetiştirmeye çalıştığını belirten Uz, "Ev hanımıydım ama çocuklarıma daha iyi bir gelecek kurmak ve kafamı dağıtmak için kendi işimi kurdum. Çocuklarımı Allah'tan başkasına muhtaç etmiyorum." ifadesini kullandı.

Acısının geçen zamana karşın azalmadığını ve eşini çok özlediğini ifade eden Fatma Zehra Uz sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşim şehit oldu diye ben gidip insanları öldüremem, onlara bağırıp çağıramam. İnsanları tehdit edemem, bu hakka sahip değilim. Acım benim acım. Nasıl çocuklarıma dört dörtlük bakmak zorundaysam herkesin de öyle bir ailesi vardır. Keşke almasalardı elimden."

Olay

Kahramankazan'da 12 Ekim 2017 tarihinde mevsimlik işçi iki aile arasında kız kaçırma meselesinden kaynaklanan silahlı kavgaya müdahale eden 2 çocuk babası polis memuru Muhammet Uz (33) silahla vurularak şehit edilmişti.

Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti
Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti
Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti
Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti

Kahramankazan, İstanbul, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Polis kocasının şehit edilmesi olayına karışan zanlıyı yakalayan emniyete teşekkür etti - Son Dakika
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