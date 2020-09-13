Son Dakika: Polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a Emniyet müdüründen jest - Son Dakika

Sakarya'da Çocuk Hakları Sokağı'nda bulunan polis maketine sarılan ve sosyal medyada gündem olan 2 buçuk yaşındaki Ertuğrul'a Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden polis arabası ve polis kıyafeti hediye edildi.

Adapazarı ilçesinde bulunan Çocuk Hakları Sokağı'nda oynadığı esnada parkta bulunan polis maketine sarılan 2 buçuk yaşındaki Ertuğrul Özkurt'un görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Minik Ertuğrul'un polis sevgisine kayıtsız kalmayan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise sürpriz hediyeler hazırlattı. Polis ekipleri minik Ertuğrul'un evine giderek Kaya'nın gönderdiği polis kıyafeti ve polis arabasını hediye etti. hediyelerine kavuşan Özkurt'un mutluluğu gözlerinden okundu. - SAKARYA