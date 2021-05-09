Son dakika! Polis memurları devriye sırasında buldukları yavru köpeği sahiplendi

Son dakika yaşam haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, sokakta buldukları yavru köpeği sahiplenerek Emniyet Müdürlüğü bahçesine barınak yaptılar.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, sokakta buldukları yavru köpeği sahiplenerek Emniyet Müdürlüğü bahçesine barınak yaptılar. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, devriye sırasında buldukları sahipsiz yavru köpeği Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirerek karnını doyurdular. Buldukları yavrunun sahipsiz olduğunu tespit eden polis memurları, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine yavru köpek için elleriyle kulübe yaptılar. İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, bu anlamlı davranış ve çalışmadan dolayı personeli tebrik etti. Polis memurları sahiplendikleri köpeğe 'Cesur' adını verdiler. Yavru köpek Cesur personelin ilgi odağı oldu. - AFYONKARAHİSAR

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