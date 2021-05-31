Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu.

Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç., ikamet ettiği Yaşampark'ta ki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, mesai arkadaşları Sercan Ç.'nin işe gelememesinden şüphelenerek kontrol amaçlı polis memurunun evine gittiler. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin evine giden arkadaşları çilingir ve itfaiyeye haber vererek kapıyı açmayı başardılar. Kapının açılmasıyla polis memurunun hareketsiz bedenini gören arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Sercan Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURDUR

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