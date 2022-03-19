Son dakika: Polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

Osmaniye'in Kadirli ilçesinde Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubede görevli olan Ali Çeribaş, işe gelmeyince mesai arkadaşları, Şehit Kansu Küçükateş 1750 sokakta bulunan evine gitti. Eve giren polisler Ali Çeribaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuru Ali Çeribaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Çeribas'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Selçuk Şavran/İHA)