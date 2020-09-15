Afyonkarahisar'da yoğun bakımda tedavi gören polis memuru için meslektaşları telsizden plazma bağışı çağrısı yaptı.
Emniyet ekipleri Polis Meslek Yüksekokulunda görevli meslektaşları için seferber oldu.
Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören polis memuru için 0 RH pozitif plazma ihtiyacı ortaya çıkınca meslektaşları harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden telsizle yapılan anonsta, polis memurlarına bağış çağrısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:41 - Kaynak: AA
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