Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kocaeli'ndeki Gebze Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, terminale yanaşan G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi.

POLİS MEMURU İKİ ARAÇ ARASINA SIKIŞTI

Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.