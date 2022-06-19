Son Dakika | Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi - Son Dakika
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Son Dakika | Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi

19.06.2022 12:20
Son Dakika | Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi

Son dakika haberler... KARAMAN'da polis memuru Nihat Ermez (47), kızı Sudenaz'a (18) destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

KARAMAN'da polis memuru Nihat Ermez (47), kızı Sudenaz'a (18) destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ermez, "Amacım, kızıma rakip olmak değil destek olmak" dedi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Nihat Ermez, üniversite adayı kızı Sudenaz Ermez'e destek olmak için YKS'ye girdi. Ermez, önce Sudenaz'ı ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) gireceği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bıraktı ardından sınava gireceği Sabiha Gökçen Ortaokulu'na geçti. 7'nci sınıf öğrencisi olan Arda adında da oğlu olduğunu söyleyen Nihat Ermez, "Bugün kızımla birlikte aynı sınava giriyorum. Ben inanıyorum ki benim de sınava girmem kızımı olumlu yönde etkileyecektir. Benim amacım kızıma rakip olmak değil destek olmak. İkimizin de iyi bir puan alacağını tahmin ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polis memuru, kızına destek için YKS'ye girdi - Son Dakika

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