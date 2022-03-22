Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika
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Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI

22.03.2022 22:14

Son dakika gündem haberine göre Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak için görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak için görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Burada konuşan Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Fatma Solak'ın 6 yıldır Kilis'te görev yaptığını belirterek, "Görev yaptığı zaman içerisinde dürüstlüğü, güler yüzlü ve merhametiyle hatırlayacağımız bir arkadaşımızdır. Bu sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan ayrılmıştır. Tüm sağlık çalışanlarının başı sağ olsun" dedi. Törenin ardından Fatma Solak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI
Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI
Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI
Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI

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Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Hastane, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! POLİS MEMURU TARTIŞTIĞI HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika
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