Son dakika: Polis memurundan ikinci bilim kurgu kitabı - Son Dakika
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Son dakika: Polis memurundan ikinci bilim kurgu kitabı

27.03.2022 21:29
Son dakika: Polis memurundan ikinci bilim kurgu kitabı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da görevli polis memuru Volkan Çekirdek, ikinci bilim kurgu kitabı "Yapay Kader"i okurlarıyla buluşturdu.

Samsun'da görevli polis memuru Volkan Çekirdek, ikinci bilim kurgu kitabı "Yapay Kader"i okurlarıyla buluşturdu.

Çekirdek, Atakum'da bir kitap kafedeki söyleşi ve imza programında, okurlarına kitabın içeriği hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Volkan Çekirdek, gazetecilere, Türkiye'de bilim kurgunun yeteri kadar gelişmediğini, bu alana katkı yapmak istediğini ifade ederek, "Buna katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İkinci kitabım olan 'Yapay Kader' kitabı daha çıkalı bir hafta olmadan farklı dillerde çevirileri yapılıyor. Başka ülkelerde de satışı mümkün olacak. Bunun gururunu yaşıyorum." dedi.

Kitabında bir bilim adamının başından geçen akıl almaz hikayeleri konu edindiğini söyleyen Çekirdek, "Bilim kurgu kitaplarının içeriği çok farklı. Buna ben bilime dayalı kurgu diyorum. Bilimsel deneylerden yola çıkarak yer yer kendi hayatımdan yer yer felsefe ve sosyolojiyi de kullanarak farklı bir kurgu yaptığımı düşünüyorum. Emsallerinden çok farklı bir kitap oldu." diye konuştu.

Söyleşinin ardından yazar Çekirdek, okurlar için kitabını imzaladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polis memurundan ikinci bilim kurgu kitabı - Son Dakika


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