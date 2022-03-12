Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı

12.03.2022 10:28

Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı "Polis memurunun hayati tehlikesi olduğunu öğrendim ve saklandım" Kocaeli'de uygulama noktasından otomobiliyle kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi memurunu 30 metre sürükleyerek yaralayan Bülent...

Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı

"Polis memurunun hayati tehlikesi olduğunu öğrendim ve saklandım"

KOCAELİ - Kocaeli'de uygulama noktasından otomobiliyle kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi memurunu 30 metre sürükleyerek yaralayan Bülent Sadıkoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık, "Kaçtıktan sonra polis memurunun hayati tehlikesi olduğunu öğrendim ve saklandım" dedi.

Olay, 14 Ekim 2021 tarihinde İzmit Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçtı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Polis memurunun vücudunda kırıklar oluştu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaçan aracın sahibinin ise CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu belirlendi. Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, avukatına gitmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sadıkoğlu tutuklandı. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Bülent Sadıkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Polis memurunun hayati tehlikesi olduğunu öğrendim ve saklandım"

Bülent Sadıkoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık, "Otomobilimle seyir halindeyken uygulamaya girdim. Araç sorgusu sonrasında polis memuru bana arabamın hacizli olduğunu söyledi. Ben ise kendisine beni bırakmasını istedim ve panik yaptım. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak araç ile uzaklaştım. Kaçtıktan sonra polis memurunun hayati tehlikesi olduğunu öğrendim ve saklandım. Daha sonra ise polis memurunun hayati tehlikesi olmadığını öğrenince polislerle irtibata geçtim" dedi.

İddianamede, sanık Bülent Sadıkoğlu'nun polis memuru Bedir Yıldız'a karşı 'Kasten yaralama', 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırılması istendi.

Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı
Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı
Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı
Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Polis Memuru, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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