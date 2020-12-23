Son dakika: Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: "Allah, bir değil bin kez razı olsun" - Son Dakika

Son dakika: Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: "Allah, bir değil bin kez razı olsun"

23.12.2020 12:05
Son dakika: Polis memurunun sırtında taşıdığı nine:

Son dakika haberler: Çorum'da yaşadığı binada asansörün arızalı olması nedeniyle polis memurunun sırtında 5. kattaki evine çıkarttığı 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, "Allah, bir kez değil bin kez razı olsun. Unutulur mu bu iyilik" dedi.

Çorum'da yaşadığı binada asansörün arızalı olması nedeniyle polis memurunun sırtında 5. kattaki evine çıkarttığı 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, "Allah, bir kez değil bin kez razı olsun. Unutulur mu bu iyilik" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yatağa bağlı yaşayan Kahramantekin, rahatsızlanınca komşularının çağırdığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yapılan Kahramantekin, evine dönebilmek için hastane polisinden yardım istedi.

Kahramantekin, polis aracıyla evine götürüldü. Araçtan polis memurunun sırtında oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesine çıkarılan Kahramantekin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Polisler evimin adresini karakoldan sorup buldular, ben tarif edemedim. Evimin adresini araştırırken bana, 'Teyze merak etme, adresini bulamasak bile biz seni bırakmayız.' dediler. Birkaç yere telefon edip adresimi buldular. Sonra beni eve getirdiler."

Polisin yardımıyla eve gelebildiğini dile getiren Kahramantekin, "3 polis beni eve getirdi. Onların yardımıyla eve geldim. Allah işlerini rast getirsin. Onlar çok yardımcı oldu. Allah, bir kez değil bin kez razı olsun. Unutulur mu bu iyilik" ifadesini kullandı.

Kahramantekin'in kızı Leyla Kılıç ise polisler için sürekli dua ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuğumun rahatsızlığından dolayı Samsun'daydım. O gün annem rahatsızlanmış, komşuların yardımıyla hastaneye gitmiş, tedavi etmişler. Adresini bilemediği için polisten yardım istemiş. Polisler de adresi bulup annemi eve getirmiş. Asansör bozuk olduğu için sırtlarında yukarı çıkarmışlar. Allah razı olsun hepsinden. Anneme çok yardımcı olmuşlar. Biz onlara çok dua ettik. Haklarını helal etsinler."

İçişleri Bakanı Soylu, fotoğraf paylaşmıştı

Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşmıştı.

Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında, "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" ifadesini kullanmıştı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mevla, Çorum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: 'Allah, bir değil bin kez razı olsun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek         
11:40
TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz         
11:13
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor         
10:43
Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada         
10:28
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Tatil gibi görürsek vefat sayısında artışla karşılaşabiliriz Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Tatil gibi görürsek vefat sayısında artışla karşılaşabiliriz         
09:53
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 12:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: "Allah, bir değil bin kez razı olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei