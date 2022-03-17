Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş

17.03.2022 11:42

Son dakika haberler... Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüşAKSARAY'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) Ankara'da tabancayla vurarak öldüren Ramazan Selvi (22) tutuklandı.

Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş

AKSARAY'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) Ankara'da tabancayla vurarak öldüren Ramazan Selvi (22) tutuklandı. Ramazan Selvi'nin, Aksaray'daki olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Demir'i, polis merkezinde imza attıktan sonra takip edip, öldürdüğü ortaya çıktı.

Ramazan Selvi, önceki gün Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e bulunduğu otomobilden ateş açtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, ambulansla kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ramazan Selvi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Mehmet Ali Demir'in de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Adli kontrol kapsamında Demir'in polis merkezinde imza attığı belirtildi. Ramazan Selvi'nin de olay günü Mehmet Ali Demir'i evden çıktıktan sonra takip ettiği, polis merkezinde imza attıktan sonra bir süre daha takip edip öldürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca Mehmet Ali Demir'in birçok kez Ramazan Selvi tarafından tehdit edildiği de tespit edildi.

'BABAM İMZA VERDİKTEN SONRA SALDIRIYA UĞRADI'

Ölen Mehmet Ali Demir'in oğlu İsmail Demir, "Her şey ortada. Geçen senenin 7'nci ayında kardeşim, namusu için karşı taraftan 4 kişiyi öldürdü. Karşı taraf da gelip benim babamı öldürdü, olayın hepsi budur. Benim babam, Aksaray'da yaşanan olaydan sonra ayın belirli günlerinde polis merkezine gidip imza veriyordu. Bu konunun dosyasında ise gizlilik kararı vardı. Bu sebeple babamın hangi karakola gidip imza attığını kimse bilmiyordu. Karşı taraf evimizin adresini falan bilmiyor. Babam imza verdikten sonra saldırıya uğradı. Karakolun yerini bir şekilde öğrendiler ve gelip babamı vurdular. Daha önce takip edildiğimizi hiç fark etmedik. Ancak çok kez bizi tehdit ettiler" dedi.

Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş
Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş
Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş - Son Dakika


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